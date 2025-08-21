Почти 3 тысячи котельных подготовят к отопительному сезону в Подмосковье

В Подмосковье продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. В каждом округе проверяют и ремонтируют котельные, тепловые сети и другое оборудование, чтобы в холодное время года у жителей не было перебоев с теплом и светом.

В Московской области планируют привести в готовность почти три тысячи котельных и 1,4 тысячи центральных тепловых пунктов. Так, в Воскресенске уже привели в порядок почти все основные объекты: готовят к запуску 44 котельные и более 220 километров теплосетей, проверяют свыше тысячи трансформаторных подстанций и тысячи километров электросетей.

Главный этап подготовки — гидравлические испытания. В Воскресенске такие проверки выполнили на 97%, все обнаруженные проблемы сейчас устраняют.

Помимо этого, регулярно проходят учения — специалисты тренируются действовать быстро и слаженно в случае аварийных ситуаций. Только в этом году в округе провели уже 228 таких тренировок.

На 37 котельных установили датчики, которые передают информацию о температуре и давлении в онлайн-режиме. Это позволяет оперативно реагировать на любые неполадки, еще до того, как их заметят жители.

В Министерстве энергетики региона сообщили, что этой зимой начнут работать девять новых котельных, в том числе в школах и на соцобъектах. Это повысит надежность и качество теплоснабжения для тысяч жителей округа.