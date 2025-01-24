Почти 3 тысячи детей в Подмосковье получат системы мониторинга глюкозы за год

Датчиками контроля уровня сахара в крови за год обеспечат почти три тысячи детей в Подмосковье. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Почти три тысячи ребят получат новейшие системы мониторинга. Это коснется не только тех, кто постоянно зарегистрирован в Московской области, но и тех, у кого есть временная регистрация.

Обеспечение детей системами непрерывного мониторинга глюкозы продолжается в Московской области под кураторством НИКИ детства.

«Каждому ребенку с диабетом первого типа мы выдаем системы мониторинга глюкозы. Это современные датчики, которые отличает минимальная погрешность. Если уровень сахара упал или, наоборот, повысился — приложение на смартфоне известит об этом своего хозяина и его родителей громким сигналом», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Сенсорный датчик размером с монету прикрепляется к плечу при помощи клейкой основы. Чтобы считать показания, нужно поднести к датчику смартфон. Приложение позволяет отслеживать изменения уровня сахара без сканирования. Пользователь видит информацию о его изменениях за последние восемь часов.

Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу по месту жительства.