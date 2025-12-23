Почти 3 тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье с января

В Московской области дети в возрасте до трех лет могут получить сложное стоматологическое лечение с применением общего наркоза. Метод используют в тех случаях, когда из-за состояния здоровья ребенка, например, из-за психоневрологических или сердечно-сосудистых заболеваний, провести лечение под обычной местной анестезией невозможно.

Услуга доступна в пяти учреждениях региона — Московской областной, Люберецкой и Домодедовской стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице, а также в Научно-исследовательском клиническом институте детства.

«С начала года стоматологическое лечение под общим наркозом в Подмосковье прошли почти три тысячи детей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой каждый ребенок обязательно проходит тщательное обследование у профильных врачей, которые оценивают все показания и возможные риски.

Лечение проводят в амбулаторных условиях. После него за состоянием маленького пациента несколько часов наблюдают анестезиологи-реаниматологи. Если все в порядке, ребенка в тот же день выписывают домой.

Медицинскую помощь, в том числе лечение под общим наркозом, оказывают бесплатно по полису ОМС. Право на нее имеют не только дети до трех лет, но и пациенты более старшего возраста.

Направление на процедуру дает лечащий врач при наличии у ребенка соответствующих медицинских показаний.