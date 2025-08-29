Почти 3 тысячи абитуриентов поступили на бюджет в медколледж Подмосковья

Приемная кампания на бюджетную форму обучения завершилась в Московском областном медицинском колледже. Зачислены были почти три тысячи студентов.

В учебном заведении отметили повышение интереса к медицинским специальностям среди абитуриентов.

«На бюджетную форму обучения на данный момент зачислены 2958 человек, что почти на 6% больше, чем в прошлом году. Конкурс в этом году составил четыре-девять человек на место по специальностям подготовки», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В 2025 году самыми востребованными направлениями стали сестринское и лечебное дело.

Напомним, студенты первого-четвертого курсов областного медицинского колледжа имеют возможность заключить целевой договор на обучение для трудоустройства в региональные организации после завершения учебы.