Почти 29 млрд рублей направят на благоустройство Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье продолжится реализация программы благоустройства. Ожидается, что бюджетом на следующий год для госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» будет предусмотрено почти 29 миллиардов рублей.

«Подмосковье стремительно меняется, преображаются наши парки, дворы, скверы, появляются новые общественные пространства, которые становятся местами притяжения для наших жителей всех возрастов. За пять лет в регионе было благоустроено более 200 территорий. Сейчас для жителей открыты более 190 парков и лесопарков, а в 2014 году их было всего 24», — подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олег Гаджиев.

По его словам, положительные отклики от жителей подтверждают необходимость продолжения работы, что потребует дополнительного финансирования.

Подпрограмма «Комфортная городская среда» получит более 11 миллиардов рублей на благоустройство общественных территорий. Для лесопарков планируется выделить около 7,5 миллиарда рублей. Также более 1,1 миллиарда рублей направят на улучшение общественных территорий в малых городах и исторических поселениях, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов.