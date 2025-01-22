Почти 280 тысяч проездов по обходу деревни Малые Вяземы зафиксировали за месяц

Новый обход деревни Малые Вяземы разгрузил самый узкий участок Центральной кольцевой автодороги между Можайским и Минским шоссе. Отрезок открыли в декабре 2024-го, и за первый месяц здесь зафиксировали уже около 280 тысяч поездок.

«Ровно месяц назад президент дал старт движению по этому участку. Благодаря ему удалось повысить качество жизни жителей Малых Вязем, поскольку он разгрузил улично-дорожную сеть от транзитного транспорта. Обход также позволил автомобилистам быстрее и безопаснее проезжать один из самых высокоинтенсивных участков ЦКАД — между Можайским и Минским шоссе», — говорит зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Он отметил также, что обход позволил ликвидировать пересечения с железнодорожными путями Смоленского направления, что повлияло на сокращение времени в пути.

«Все это вкупе дало хороший импульс развитию не только Московской области, но и всего Центрального региона, так как это существенно улучшило транспортное сообщение. Участок стал еще более популярным, всего за месяц автомобилисты по нему проехали 278 тысяч раз», — добавил Хуснуллин.