Улучшит транспортную доступность. Воробьев — об открытии обхода деревни Малые Вяземы
Воробьев: в Подмосковье открыли обход деревни Малые Вяземы
Обход деревни Малые Вяземы открыли в Одинцовском городском округе. Его строительство началось в 2022 году при поддержке президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Путин отметил, что это событие свидетельствует о последовательном и непрерывном развитии транспортного каркаса страны и регионов. Он выразил благодарность специалистам за их труд и профессионализм, подчеркнув высокий темп работы над дорожной сетью и ключевыми автомагистралями.
«Особо отмечу слаженное взаимодействие правительства и региональных властей», — указал Путин.
Воробьев заявил, что строительство ЦКАД стало значительным проектом, который сегодня показывает экономические преимущества. Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня движение через Малые Вяземы было затруднено из-за транзитного потока и местные жители могли тратить от полутора до двух часов в ожидании открытия железнодорожного переезда.
«И сегодня, с открытием этого объекта, ты проезжаешь дистанцию, на которую тратил до двух часов в одну сторону, всего за пять минут. Это очень важно, потому что здесь проживают порядка 250 тысяч человек, а в летнее время — еще больше», — отметил Воробьев.
Губернатор также сравнил новый обход с обходом п. Октябрьский на М-5 «Урал», который ранее был открыт по инициативе президента. Воробьев подтвердил, что развитие Московского транспортного узла остается в центре внимания и в дальнейшем планируется сдача новых объектов, включая три развязки на ЦКАД, запланированные на 2026 год.
«Они позволят нам улучшить дорожную ситуацию, сделать ЦКАД более доступным», — добавил Воробьев.
Ожидается, что новый обход значительно увеличит пропускную способность ЦКАД и разгрузит местную дорожную сеть, что позитивно скажется на более чем миллионе автомобилистов, среди которых — 250 тысяч жителей Одинцова, Звенигорода, Голицына, Кубинки и Истры.
«Обход Малых Вязем — очень важный объект, который мы открываем на ЦКАДе. Казалось бы, на фоне других он небольшой, но это маленький ключик, который был сдерживающим фактором. Московская кольцевая автомобильная дорога интегрирована во все транспортные коридоры, и тот, кто ездил здесь постоянно, знали об образующихся пробках и заторах. А открытие обхода решает эту проблему», — добавил зампред России Марат Хуснуллин.