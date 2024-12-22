Обход деревни Малые Вяземы открыли в Одинцовском городском округе. Его строительство началось в 2022 году при поддержке президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Путин отметил, что это событие свидетельствует о последовательном и непрерывном развитии транспортного каркаса страны и регионов. Он выразил благодарность специалистам за их труд и профессионализм, подчеркнув высокий темп работы над дорожной сетью и ключевыми автомагистралями.

Воробьев заявил, что строительство ЦКАД стало значительным проектом, который сегодня показывает экономические преимущества. Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня движение через Малые Вяземы было затруднено из-за транзитного потока и местные жители могли тратить от полутора до двух часов в ожидании открытия железнодорожного переезда.

«И сегодня, с открытием этого объекта, ты проезжаешь дистанцию, на которую тратил до двух часов в одну сторону, всего за пять минут. Это очень важно, потому что здесь проживают порядка 250 тысяч человек, а в летнее время — еще больше», — отметил Воробьев.

Губернатор также сравнил новый обход с обходом п. Октябрьский на М-5 «Урал», который ранее был открыт по инициативе президента. Воробьев подтвердил, что развитие Московского транспортного узла остается в центре внимания и в дальнейшем планируется сдача новых объектов, включая три развязки на ЦКАД, запланированные на 2026 год.

«Они позволят нам улучшить дорожную ситуацию, сделать ЦКАД более доступным», — добавил Воробьев.