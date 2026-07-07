Почти 280 тонн кормов для сельхозживотных заготовили в Подмосковье на зиму

В Подмосковье продолжается сезонная кампания по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных. В хозяйствах региона формируют необходимые запасы на предстоящий холодный период.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, скосили уже свыше 27,8 тысячи гектаров кормовых угодий. За это время заготовили более 273,6 тысячи тонн грубых кормов, включая сено и сенаж, которые являются основой питания животных зимой.

Одновременно продолжается заготовка сочных кормов. В частности, хозяйства региона уже запасли более 3,5 тысячи тонн силоса, отличающегося высоким содержанием влаги и необходимого для полноценного рациона сельскохозяйственных животных.

До начала зимнего содержания животных сельхозпредприятия и фермерские хозяйства планируют заготовить около 755 тысяч тонн грубых кормов и порядка 768 тысяч тонн сочных.