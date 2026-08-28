Около 200 детских врачей выступят на международном съезде в Подмосковье

С 2 по 4 сентября в Подмосковье пройдет VII съезд детских врачей «Педиатрия как искусство» с международным участием. Мероприятие объединит ведущих специалистов для обмена опытом в диагностике, лечении и реабилитации.

Съезд приурочат к 90-летию НИКИ детства. В его работе примут участие более 200 спикеров, которые представят 278 докладов в рамках 49 симпозиумов.

Среди участников — специалисты из 44 регионов России, четырех стран СНГ и 10 государств дальнего зарубежья. Всего на мероприятие зарегистрировались слушатели из 86 российских регионов и 25 стран мира.

Делегации встретятся 2 сентября в музее-заповеднике «Архангельское», где для гостей подготовили экскурсию, торжественную программу и концерт Московской областной филармонии.

Основная программа пройдет 3 и 4 сентября в Доме правительства Московской области в Красногорске. В первый день состоятся 21 симпозиум, 15 лекций российских и международных экспертов, два круглых стола и мастер-класс, во второй — еще 28 симпозиумов и четыре круглых стола.

В центре внимания окажутся критические состояния в неонатологии, редкие заболевания, детские кардиология, неврология, гастроэнтерология, эндокринология и пульмонология, инфекционные болезни, нутрициология, реабилитация, а также паллиативная помощь.

Отдельные сессии посвятят применению ИИ, цифровых технологий и телемедицины в педиатрии, а также взаимодействию врачей с сообществами пациентов.

В рамках съезда также пройдут всероссийские форумы по орфанным заболеваниям, сестринскому делу, медицинскому праву, детской реабилитации и другим направлениям.

Желающие смогут посетить мастер-классы, открытые дискуссии, тренинги по сердечно-легочной реанимации, помощи при анафилактическом шоке и отоскопии.

Для гостей будет работать фотовыставка «ХудожНИКИ детства». Также им представят инновационные медицинские разработки.