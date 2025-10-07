Почти 2,7 тысячи деревьев высадили жители Люберец в рамках экологической акции

В городском округе Люберцы завершилась ежегодная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». В этом году на территории муниципалитета было высажено порядка 2,7 тысячи деревьев и кустарников.

Зеленые насаждения появились по 44 адресам округа, в том числе во дворах жилых домов, на общественных и парковых территориях, а также вблизи школ.

«В рамках акции были высажены клены, липы, рябины, каштаны, березы, ивы, а также пузыреплодник, сирень, чубушник и дерен.

Массовые мероприятия прошли в деревне Островцы, вблизи Баулинского пруда и в Дзержинском, в сквере имени Громцева», — отметил начальник управления благоустройства администрации городского округа Люберцы Геннадий Голованов.