Почти 260 новорожденных с экстремально низким весом спасли в Подмосковье с января

В перинатальных центрах Подмосковья спасли и выходили 258 новорожденных, появившихся на свет значительно раньше положенного срока. Масса тела этих детей составляла менее одного килограмма.

«У нас эффективная организация работы перинатальных центров и роддомов, мы внедряем инновационные технологии и методики, которые позволяют нашим врачам спасать младенцев даже с экстремально низкой массой тела», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для беременных работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где есть информация о системе родовспоможения в регионе. Задать вопросы можно по телефону 8 (800) 550-30-03.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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