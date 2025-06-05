Почти 26 тысяч жителей Подольска проголосовали за благоустройство «Славянского бульвара»

«Славянский бульвар» в Подольске набрал почти 26 тысяч голосов и занимает первое место в голосовании на портале «Госуслуги» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители Подольска активно голосуют: по состоянию на 5 июня участие приняли 31 771 человек.

От округа в конкурсе участвуют пять объектов, но финансирование получит только один из них.

«Славянский бульвар» в микрорайоне Силикатная-2 на улице Тепличная получил 25 724 голоса. Второе место с 2 910 голосами занимает бульвар 65-летия Победы, расположенный между улицами Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики. Третье место с 1 168 голосами занимает сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией 1812 года в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади.

Четвертое место с 1 009 голосами занимает территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморная, 2, в микрорайоне Парковый. Пятое — сквер имени Долгого в микрорайоне Ивановский, набравший 960 голосов.

Голосование продлится до 12 июня. Отдать свой голос может каждый подольчанин старше 14 лет.