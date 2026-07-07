Почти 26 тысяч подарочных наборов для новорожденных выдали в Подмосковье за 7 лет

При рождении ребенка в Подмосковье жители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор, в которой входят более 50 предметов. С 2019 года было выдано почти 26 тысяч таких коробок.

Как сообщили в региональном Минздраве, получить подарочный набор могут граждане России, чей ребенок родился в Подмосковье и был зарегистрирован в местном органе ЗАГС.

«Подарочный комплект включает все необходимое для новорожденного в первые дни после выписки из родильного дома. Получая такой набор, родители могут сосредоточиться на подготовке к появлению малыша, не отвлекаясь на приобретение детских принадлежностей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого. Родители также могут выбрать денежный эквивалент — выплату 20 тысяч рублей. Заявление на поддержку можно оформить прямо в палате роддома.

Узнать больше о системе родовспоможения можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону 8 (800) 550-30-03.