Почти 250 выпускников в Балашихе наградили медалями «За особые успехи в учении»
В Доме культуры «Балашиха» состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников городского округа медалями «За особые успехи в учении». Высокую награду отличникам вручил глава округа Сергей Юров.
В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, заместитель главы округа Лилия Татевосян, начальник управления образования Александра Зубова, а также педагоги.
«Дорогие выпускники, вы уже доказали, что способны быть лучшими – это результат вашего труда, упорства и стремления к знаниям. Впереди самостоятельная жизнь и выбор профессии. Сохраняйте стремление к успеху, и у вас все получится. Благодарю учителей за преданность делу, а родителей – за поддержку и любовь», – сказал Сергей Юров.
Кроме медалей, 45 выпускников получили премию главы округа за достижения в образовании, науке, культуре, искусстве, журналистике и спорте.
В 2025 году из школ Балашихи выпускаются 2384 одиннадцатиклассника, из них 37 сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов, а 209 получили серебряные медали.