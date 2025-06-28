Почти 250 выпускников в Балашихе наградили медалями «За особые успехи в учении»

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, заместитель главы округа Лилия Татевосян, начальник управления образования Александра Зубова, а также педагоги.

«Дорогие выпускники, вы уже доказали, что способны быть лучшими – это результат вашего труда, упорства и стремления к знаниям. Впереди самостоятельная жизнь и выбор профессии. Сохраняйте стремление к успеху, и у вас все получится. Благодарю учителей за преданность делу, а родителей – за поддержку и любовь», – сказал Сергей Юров.