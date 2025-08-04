Почти 250 домашних животных прошли чипирование и регистрацию в Королеве

После введения в Подмосковье обязательной регистрации собак многие владельцы привели своих питомцев на процедуру чипирования для внесения информации в единый реестр. Всего с марта текущего года в государственной ветеринарной клинике Королева было зарегистрировано 247 собак.

Во время процедуры под кожу животного имплантируют микрочип размером не больше рисового зерна. Этот электронный идентификатор содержит уникальную информацию о питомце (кличку, дату рождения, сведения о вакцинации), а также контактные данные владельца. Специалисты ветклиники проводят процедуру быстро и безболезненно.

Заведующий королевской государственной ветклиникой Александр Белоусов напомнил, что регистрация домашних животных является залогом безопасности и ответственности владельцев. Чипирование значительно повышает шансы найти питомца в случае потери или кражи. При обнаружении пропажи достаточно считать номер чипа специальным сканером и найти владельца через единую базу данных.

«Кроме того, чип поможет контролировать состояние здоровья животного. Данные в нем позволяют ветеринарам получить доступ к медицинской истории животного и своевременно провести необходимое лечение», — рассказал Александр Белоусов.

Для удобства жителей Королева специалисты регулярно проводят выездной прием. Ближайший пройдет 22 августа в Нижнем Комитетском лесу.