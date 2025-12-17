Почти 240 врачей и фельдшеров начали работать в селах Подмосковья с начала года

В Подмосковье медики, которые готовы работать в сельской местности, а также в поселках и небольших городах с численностью населения до 50 тысяч человек, могут присоединиться к программе «Земский доктор/Земский фельдшер». Она помогает привлечь специалистов в места, где они особенно необходимы.

Участникам программы выплачивают единовременную финансовую поддержку: врачи получают до 1,5 миллиона рублей, а представители среднего медицинского персонала — до 750 тысяч рублей. Конкретная сумма зависит от расположения населенного пункта.

«Медицинская помощь должна быть доступна жителям не только городских территорий, но и сельской местности. Поэтому мы продолжаем привлекать медицинские кадры для работы на селе. С начала этого года в Подмосковье трудоустроились 239 „земских“ медработников — 198 врачей и 41 средний медицинский специалист», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Программа открыта для медиков разных профилей. К участию приглашают терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, врачей общей практики и семейной медицины, онкологов, неврологов и врачей других направлений.

Чтобы присоединиться к проекту «Земский доктор/Земский фельдшер», медику следует обратиться в кадровую службу своей медицинской организации.

Подробные сведения о программе и других мерах социальной поддержки доступны на сайте.