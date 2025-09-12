Почти 240 бездомных собак отловили в Солнечногорске с начала 2025 года

В городском округе Солнечногорск продолжается реализация программы «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат», направленной на гуманное сокращение популяции безнадзорных животных. За девять месяцев через руки специалистов прошли 238 собак.

По словам первого заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилла Типографщика, всех животных обрабатывают от паразитов, прививают и подвергают стерилизации либо кастрации. Если у собаки отсутствует немотивированная агрессия, после чипирования ее выпускают обратно на прежнее место обитания. Большинство животных именно так и возвращаются в округ.

«Если собака демонстрирует агрессивное поведение, она остается в приюте на постоянной основе. Сегодня таких 41. Эти меры помогают контролировать численность безнадзорных особей, предотвращая распространение заболеваний среди населения и самих животных», — пояснил Кирилл Типографщик.

Он также отметил, что отлов бездомных собак помогает поддерживать порядок и безопасность в городском округе Солнечногорск, одновременно обеспечивая четвероногим должный уход и медицинское обслуживание.

Сообщить о случаях появления безнадзорных животных можно по телефону горячей линии главы округа: 8 (800) 201-67-47 либо в отдел сельского хозяйства администрации: 8 (496) 263-13-30.