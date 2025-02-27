Почти 23 километра дорог обновят в Подольске в 2025 году

В Подольске в 2025 году приведут в порядок почти 23 километра дорог местного значения. В перечень вошли 18 участков на улицах Чехова, Физкультурная, Ватутина, 50 лет ВЛКСМ, Карла Маркса, Большая Ивановская, Курская, Багратиона, Циолковского, Юбилейная и Шамотная.

Помимо этого, приведут в порядок дорожное покрытие на Кольцевой в микрорайоне Климовск, Садовой во Львовском, на Революционном проспекте и Цементном проезде, на улицах Трудовая, Большая Зеленовская, проспекте 50 лет Октября в Климовске.

Пять объектов отремонтируют капитально, четыре из них ведут к участкам для многодетных семей. Еще одна дорога расположена в микрорайоне Львовском от улицы Восточной до СНТ «Ротор».

Также отремонтируют восемь участков региональных дорог, в том числе на участке трассы М-2 «Крым», улицах Матросская, Маштакова, Колхозная, в микрорайоне Климовск, на Октябрьском проезде. В план ремонта вошли улица Рожкова в микрорайоне Климовск, участок трассы ММК — Александровка — Лопаткино, 2,5 км трассы Подольск — Северово.

«Отдельное внимание уделим автомобильной дороге Дубровицы — б/о „Мечта“. Проконтролируем качество и сроки выполнения работ подрядчиками. Важно завершить весь запланированный объем в течение благоустроительного сезона», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.