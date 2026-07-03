Почти 22 тысячи исследований качества воды провели в Подмосковье за полгода

С начала года специалисты Мособлводоканала выполнили почти 22 тысячи исследований качества воды в Московской области. Мониторинг охватывает как систему питьевого водоснабжения, так и объекты водоотведения, позволяя контролировать безопасность водных ресурсов и эффективность очистки сточных вод.

Только в июне в регионе провели 3 798 исследований.

Наибольший объем работ пришелся на проверку источников питьевого водоснабжения. За первые шесть месяцев года специалисты исследовали 14 840 проб, отобранных на водозаборных узлах и артезианских скважинах.

В июне таких исследований было 2 354. Подобный контроль позволяет оценить качество воды еще до ее поступления в систему водоснабжения и своевременно выявлять возможные отклонения.

Параллельно проходил мониторинг работы объектов водоотведения. За полгода сотрудники Мособлводоканала провели 7 150 исследований на очистных сооружениях и канализационных насосных станциях, из которых 1 444 пришлись на первый месяц лета.

Эти проверки необходимы для подтверждения того, что очищенные сточные воды соответствуют установленным экологическим требованиям перед их возвращением в окружающую среду.

Процедура отбора проб проходит по строгим стандартам. Для исключения риска загрязнения используют только стерильные емкости, а непосредственно на месте специалисты фиксируют основные физические параметры воды, включая температуру, уровень pH, мутность и другие показатели.

После отбора каждому образцу присваивают индивидуальный идентификационный номер, оформляют сопроводительную документацию и в кратчайшие сроки доставляют материал в лабораторию. Там проводят детальный химический анализ, результаты которого позволяют объективно оценить качество воды на каждом этапе ее подготовки и очистки.