Почти 22 километра сетей водоснабжения обновили в Люберцах за 3 года

В городском округе Люберцы с 2022 года заменили 21,7 километра изношенных сетей водоснабжения в Люберцах, Малаховке, Красково и Октябрьском. В ближайшие четыре года планируют обновить еще более шести километров.

Работы ведутся в рамках государственной программы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2025 году обновили 1,77 километра сетей на улице Попова.

«Большая программа по замене сетей водоснабжения будет реализована в ближайшие четыре года. В госпрограмму включены 40 участков протяженностью 6 километров в Люберцах, Малаховке и Октябрьском. По обращениям жителей запланирована также замена сетей в частном секторе — в Малаховке (Овражки) и на 1-й Первомайской. Полный перечень участков будет опубликован на сайте администрации», — отметил глава округа Владимир Волков.

Качество воды с водозаборных узлов контролируют ежедневно. В прошлом году специалисты провели 5228 анализов. Результаты направляют в Роспотребнадзор.