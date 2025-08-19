Почти 200 здоровых детей родились у матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года

В Московской области в семьях, где один или оба родителя имеют диагноз ВИЧ, может родиться здоровый ребенок. С начала года в регионе зафиксировали 197 таких случаев.

Ключевое условие для предотвращения передачи вируса от матери к ребенку — своевременное начало лечения во время беременности.

«При соблюдении всех рекомендаций специалистов нашего центра СПИД, а также приеме необходимой терапии женщина может стать мамой здорового ребенка», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В Подмосковье Центр по профилактике и борьбе со СПИДом тесно сотрудничает с акушерско-гинекологической службой, реализуя программы перинатальной профилактики.

Медицинское наблюдение за женщиной осуществляют на протяжении всей беременности и после родов, а ребенок находится под контролем врачей до полутора лет — до момента снятия диагноза.

Если у новорожденного все же выявляют ВИЧ, лечение начинается в первые две недели жизни. Всю необходимую медицинскую помощь оказывают бесплатно.

Пройти тестирование на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного обследования или непосредственно в центре.

Дополнительную информацию о постановке на учет, рекомендациях для будущих и молодых родителей, а также адресах пунктов тестирования можно найти на сайте.