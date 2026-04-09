Почти 200 камер видеонаблюдения подключили в деревне в Люберцах в 2026 году

В Островцах работают уже 230 устройств системы «Безопасный регион». Большую часть из них установили с начала года, а местные жители и правоохранители указали на точки, где нужны камеры.

Всего в округе к системе подключено 11 809 камер — по этому показателю Люберцы входят в число муниципалитетов-лидеров.

Глава округа Владимир Волков рассказал, что на встрече в формате выездной администрации местная жительница попросила установить камеру на парковке у дома № 1 на улице Подмосковной. Ее машину зажали на парковке, а найти виновника не получилось. Работы выполнили быстро. Чтобы двор был полностью под наблюдением, камеры разместили также на подъездах и у контейнерной площадки.

До конца года в Островцах планируют подключить еще более 500 видеокамер — на подъездах многоквартирных домов и возле площадок для сбора мусора.