Почти 200 дворников задействовали в уборке снега в Раменском

Сильные снегопады прошли в Подмосковье в минувшие выходные. В уборке в Раменском от МБУ «Содержание и благоустройство» задействовали 40 спецмашин и 176 дворников.

Всего, по словам губернатора Андрея Воробьева, на расчистку улиц в регионе вывели более 10 тысяч спецмашин.

«Понимаю и вижу беспокойство жителей. Как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут, и мы сможем быстрее ликвидировать последствия», — сказал он.

В приоритете у профильных служб — федеральные и региональные трассы, а также подъезды к деревням и селам, дворы и тротуары.

Только в Кашире после осадков уже вывезли свыше пяти тысяч кубометров снега.