Еще около 5 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Каширы
Около пяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Каширы после обильных осадков. Всего в работе задействовали около 300 спецмашин.
Основной задачей специалистов остается уборка снега. В приоритете — очистить проезжую часть, чтобы не допустить сужения улиц и осложнений движения.
Работы проводят на перекрестках, проездах и парковках. После расчистки снег сразу вывозят, а дорожное покрытие обрабатывают ото льда.
Большое количество машин позволяет быстро разгрузить улицы и сохранить проходимость. Работы продолжат до полного устранения последствий снегопада.
