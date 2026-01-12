Еще около 5 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Каширы

Около пяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Каширы после обильных осадков. Всего в работе задействовали около 300 спецмашин.

Основной задачей специалистов остается уборка снега. В приоритете — очистить проезжую часть, чтобы не допустить сужения улиц и осложнений движения.

Работы проводят на перекрестках, проездах и парковках. После расчистки снег сразу вывозят, а дорожное покрытие обрабатывают ото льда.

Большое количество машин позволяет быстро разгрузить улицы и сохранить проходимость. Работы продолжат до полного устранения последствий снегопада.