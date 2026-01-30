Почти 200 дворников задействовали в уборке снега в Раменском утром 30 января

Расчистка снега возобновилась в Раменском ранним утром 30 января. От МБУ «Содержание и благоустройство» на работу вышли 195 человек и 55 спецмашин.

Этим утром уборка началась на улице Мира и Северном шоссе. В работе специалисты задействуют лопаты и тракторы. Снег загружают в самосвалы, после чего вывозят с территории дворов.

Сильные осадки обрушились на Подмосковье в начале недели. Высота сугробов уже достигла 60 сантиметров. В уборке задействовали 30 тысяч дворников и 7,5 тысячи технических средств. Работы ведут круглые сутки. К ним присоединились волонтеры, студенты и все неравнодушные жители.