Почти 200 дорожных дефектов устранили в Жуковском в марте
С начала марта в Жуковском стартовали работы по ямочному ремонту дорог. За две недели специалисты устранили около 190 дефектов, сообщил глава города Андроник Пак. Ремонт выполняется горячим асфальтом с предварительным фрезерованием так называемыми «картами». Например, на улице Туполева общий объем работ составил 600 квадратных метров.
Помимо ямочного ремонта, коммунальные службы города начали переход на летний режим работы. С апреля в Жуковском приступят к нанесению дорожной разметки.
Актуальной остается и борьба с подтоплениями. Ежедневно ведутся работы по откачке ливневых вод. За последние дни откачку провели на улицах Московской, Анохина, Гризодубовой, Амет-хан Султана, Чкалова, Гагарина и Калугина.
«Также ведем работы по очистке дождеприемных и смотровых колодцев», — добавил Андроник Пак.