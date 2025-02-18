Почти 200 человек переселили из аварийного жилья в 2024 году в Люберцах

В прошлом году в Люберцах из ветхого жилья переселили 178 человек. До конца 2025 года в муниципалитете планируют расселить 13 многоквартирных домов и обеспечить жильем 16 семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, в 2024 году за счет инвестконтрактов и договоров о развитии застроенной территории в муниципалитете переселили из 50 аварийных жилых помещений 178 человек.

«В связи с изменением границ с Раменским и объединении Дзержинского с нашим округом увеличилась программа 2024–2027 годов по переселению», — добавил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также отметил, что в текущем году необходимо расселить 13 многоквартирных домов по следующим адресам: город Люберцы, улица Калинина, дома № 11, № 14, № 15, № 16, улица 8 Марта, дом № 63, корпус № 6, улица Кожуховская, дом № 12, поселок Малаховка, улица Малаховская, дома № 10 и № 12, поселок Октябрьский, улица Лесная, дом № 6, улица Советская, дом № 8, улица Фабричная, дома № 6 и дом № 7, поселок Опытное поле, дом № 1.

«Дополнительно за счет свободного муниципального фонда в 2025 году планируем обеспечить жильем 16 семей, в том числе одну многодетную семью, состоящую на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий», — поделился глава Люберец.