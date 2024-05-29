Почти 20 тысяч человек посетили Беличий парк в Краснознаменске за неделю

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Свыше 18 тысяч человек побывали в Беличьем парке в Краснознаменске за неделю. Природную зону отдыха благоустроили на территории бывшего детского сада КГБ СССР.

В парке есть все необходимое для комфортного отдыха: тропинки для прогулок, амфитеатр со сценой, фудкорт, спортивные зоны, игровые площадки, а также территория для выгула домашних животных.

Территорию также дополнительно озеленили и установили современную систему освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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