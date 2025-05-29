Почти 20 тыс. должникам по алиментам в Подмосковье запретили выезжать из России

Судебные приставы Подмосковья активно используют меры, чтобы заставить должников выполнять обязательства перед детьми. Одна из самых действенных — запрет на выезд за границу, особенно в летний сезон.

Такое ограничение могут ввести, если долг по алиментам превышает десять тысяч рублей. Это касается и других дел, связанных с передачей ребенка или порядком общения с родителями.

Снять запрет можно только после полного погашения долга. Для этого пристав выносит специальное постановление, и информация передается через электронную систему между ведомствами. Важно помнить: простая квитанция об оплате или бумажная копия постановления не дают права на выезд — нужно дождаться официального снятия ограничения.

Проверить наличие запрета и отслеживать его снятие можно через портал госуслуг. Там же можно сразу оплатить задолженность.