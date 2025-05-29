Почти 20 тыс. должникам по алиментам в Подмосковье запретили выезжать из России

Судебные приставы Подмосковья активно используют меры, чтобы заставить должников выполнять обязательства перед детьми. Одна из самых действенных — запрет на выезд за границу, особенно в летний сезон.
Такое ограничение могут ввести, если долг по алиментам превышает десять тысяч рублей. Это касается и других дел, связанных с передачей ребенка или порядком общения с родителями.
Снять запрет можно только после полного погашения долга. Для этого пристав выносит специальное постановление, и информация передается через электронную систему между ведомствами. Важно помнить: простая квитанция об оплате или бумажная копия постановления не дают права на выезд — нужно дождаться официального снятия ограничения.
Проверить наличие запрета и отслеживать его снятие можно через портал госуслуг. Там же можно сразу оплатить задолженность.
ФСБ показала видео задержания россиян, устраивавших поджоги по заданию Украины
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 30 мая
США заявили, что готовы прекратить расширение НАТО к границам России
Артистка ансамбля песни и танца МВД умерла после побоев и изнасилования в Москве
Мошенники начали вымогать у детей деньги за якобы допуск к ЕГЭ или ОГЭ
Советники «евротройки» и США встретятся в Стамбуле в день российско-украинских переговоров
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте