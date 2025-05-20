Почти 20 соцобъектов построят и отремонтируют в Люберцах к концу 2025 года

В Люберцах в этом году завершат строительство и капитальный ремонт 16 социальных объектов: школ, детских садов, медучреждений и других. Уже закончили обновление двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 в городе Дзержинский и открыли детский сад в поселке Вуги.

Как рассказал заместитель главы администрации Люберец Виталий Синчук, в муниципалитете в текущем году планируют завершить строительство воспитательно-образовательного комплекса.

«А также школы, четырех детских садов, двух поликлиник. Помимо этого, проведут капитальный ремонт семи объектов и закончат реконструкцию стадиона „Торпедо“», — пояснил Виталий Синчук.

Еще один воспитательно-образовательный комплекс в составе школы и детского сада откроют ко Дню знаний в Дзержинском.

«Таже планируем открыть школу в жилом комплексе „Жулебино-Парк“ в Люберцах, детский сад в жилом комплексе „Томилино-парк“ в поселке Мирный, детский сад в жилом комплексе „Гоголь Парк“ в Люберцах, а также две поликлиники смешанного типа в Люберцах и в поселке Октябрьский», — добавил заместитель главы администрации Люберец.