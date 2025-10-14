Почти 20 природных заповедников создали в Подмосковье за 5 лет

День работников заповедного дела отмечают в России 14 мая. Праздник посвящен людям, которые стоят на страже уникальных природных уголков и обеспечивают сохранение биологического разнообразия

В Подмосковье находятся 264 особо охраняемые природные территории общей площадью более 284 тысячи гектаров.

«Это результат планомерной работы: за последние пять лет мы создали 18 заповедных территорий, площадью более 38000 гектаров. Развитие заповедного дела ведется нарастающими темпами, и создание новых ООПТ остается ключевым направлением нашей работы по сохранению биоразнообразия. В соответствии со Схемой развития, к 2027 году планируется увеличение доли охраняемых территорий до 7% от площади региона», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.

Одним из важнейших направлений работы является экологическое просвещение жителей и гостей региона.

Для этого реализуют образовательные программы и проводят интерактивные мероприятия. Экскурсии, лекции и мастер-классы нацелены на воспитание в обществе ответственного отношения к окружающему миру.

«От всей души поздравляю с праздником коллег, всех сотрудников заповедного дела и жителей Подмосковья, кому небезразлична природа нашего региона. Особые слова благодарности хочу выразить специалистам природоохранного фонда „Верховье“, чья многогранная работа — от научных исследований до проектирования ООПТ — является неоценимым вкладом в сохранение биоразнообразия Подмосковья», — отметил Виталий Мосин.