Почти 20 нестационарных торговых объектов демонтировали в Домодедове с января

В Домодедове продолжается мониторинг земель, которые находятся в частной и муниципальной собственности. Их проверяют на соответствие требованиям.

С начала года в округе уже демонтировали 17 нестационарных объектов в сфере торговли. Большинство из них было расположено на частных землях.

«Эти мероприятия необходимы для приведения расположенных на частной и муниципальной земле торговых объектов к соответствующему архитектурному облику и выявления нестационарных торговых объектов, подлежащих демонтажу», — добавила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее мы рассказывали о том, что в Домодедове прошла встреча с предпринимателями. Представителям малого бизнеса разъяснили нюансы налогообложения и юридические тонкости ведения собственного дела, а также рассказали о мерах поддержки.