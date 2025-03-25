Почти 20 нестационарных торговых объектов демонтировали в Домодедове с января

В Домодедове продолжается мониторинг земель, которые находятся в частной и муниципальной собственности. Их проверяют на соответствие требованиям.
С начала года в округе уже демонтировали 17 нестационарных объектов в сфере торговли. Большинство из них было расположено на частных землях.
«Эти мероприятия необходимы для приведения расположенных на частной и муниципальной земле торговых объектов к соответствующему архитектурному облику и выявления нестационарных торговых объектов, подлежащих демонтажу», — добавила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Ранее мы рассказывали о том, что в Домодедове прошла встреча с предпринимателями. Представителям малого бизнеса разъяснили нюансы налогообложения и юридические тонкости ведения собственного дела, а также рассказали о мерах поддержки.
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