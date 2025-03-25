Встреча с предпринимателями прошла в Домодедове

Представителям малого бизнеса разъяснили нюансы налогообложения и юридические тонкости ведения бизнеса. Молодым предпринимателям также рассказали о мерах поддержки и ответили на актуальные вопросы.

Заместитель главы округа, начальник управления экономического развития Наталья Богачева отметила, что сфера малого бизнеса в Домодедове активно развивается. Количество предпринимателей постоянно растет.

«Это взаимосвязано, потому что в основном вы предоставляете услуги, которые очень нам нужны, и все мы ими пользуемся», — сказала Наталья Богачева.

Участникам встречи рассказали о взаимодействии руководства округа с представителями бизнеса, а также о том, что администрация муниципалитета оказывает консультативную помощь в различных вопросах.

Заместитель начальника налоговой службы по городскому округу Раиса Мокробородова познакомила бизнесменов с тонкостями налогообложения и объяснила, преимущество индивидуальных предпринимателей перед самозанятыми.