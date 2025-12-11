Почти 2 тысячи педиатров прошли тренинги по профилактике выгорания в Подмосковье

Для педиатров в Подмосковье действует программа психологической поддержки. Врачам предлагают пройти тренинги, которые помогают справляться с профессиональным выгоранием.

Занятия также развивают эмоциональный интеллект и учат спокойному общению с детьми и их родителями.

«Тренинги проводятся специалистами НИКИ детства. Занятия направлены на снижение уровня стресса и тревоги, а также на восполнение внутренних ресурсов. С начала года почти 1,8 тысячи педиатров Подмосковья приняли участие в 193 тренингах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Занятия проходят как очно, так и дистанционно, чтобы каждый врач мог выбрать удобный вариант. При желании можно получить персональную консультацию психолога.

Подробные сведения о программе доступны на портале «Здоровье. Детство» в разделе для специалистов — доступ к нему открыт после регистрации.