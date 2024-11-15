Почти 2 тысячи пациентов прошли школу борьбы с сахарным диабетом в Мытищах

Тематическая неделя ко Дню борьбы с сахарным диабетом проходит в России. В ее рамках промежуточные итоги работы подвела школа, в которой людям помогают научиться жить с этим заболеванием, в Мытищах.

В школе сахарного диабета жителям помогают подобрать лекарственную терапию, правильное питание и профилактические мероприятия. С начала года ее посетили около двух тысяч пациентов.

«У ребенка, которому поставлен диагноз „диабет первого типа“, впереди вся жизнь. Очень важно отработать практические навыки, необходимых для самостоятельного управления заболеванием. Например, диабетикам показаны занятия физкультурой, ребенок должен уметь измерить свой уровень глюкозы в крови до и после нагрузок, а при необходимости — ввести себе инсулин. Об этом мы как раз рассказываем родителям в рамках Школ сахарного диабета», — отметила заместитель главного врача Светлана Архипова.

Отметим, что запись на лекции идет у лечащих врачей. Занятия ведут опытные врачи-эндокринологи.

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