Почти 2 тысячи ярмарок открыли в Подмосковье с начала года

В Подмосковье регулярно открывают новые рестораны, кафе и ярмарки. С начала года в регионе начали работать 1367 предприятий общественного питания.

В общей сложности площадь торговых объектов, которые ввели в эксплуатацию с января, превысила 137 тысяч квадратных метров. Это позволило создать еще 10,6 тысячи рабочих мест в сферах торговли и общепита.

Больше всего новых торговых площадок появилось в Балашихе (26,7 тысячи квадратных метров), Истре (18,4 тысячи), Домодедове (13,9 тысячи) и Красногорске (11,1 тысячи).

Среди открытых объектов — супермаркеты, торговые центры и специализированные магазины.

Кроме того, в течение года в Подмосковье организовали свыше 1900 ярмарок, где свою продукцию представляли фермеры из разных регионов России.

Расписание их работы доступно на интерактивной карте портала «Мой АПК».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что работа по развитию социальной и торговой инфраструктуры продолжится.