Почти 2 тысячи ям устранили на дорогах Одинцовского округа за неделю

Специалисты «Мосавтодора» за неделю ликвидировали порядка 1,9 тысяч ям на дорожной сети Одинцовского округа. Работы проводятся для обеспечения комфортного и безопасного проезда.

Ежедневно в округе в среднем устраняют больше 270 дефектов дорожного покрытия. Ямочный ремонт уже провели на участке от села Покровское до деревни Новошихово, на Луцинском шоссе вблизи деревни Аниково, в деревнях Агафоново, Чапаевка и селе Никольское, а также на Можайском шоссе в поселке Часцы, селах Перхушково и Жаворонки.

Обновляют асфальт с применением горячей смеси, которая обладает высокой пластичностью и уплотняемостью при укладке, что обеспечивает прочное дорожное покрытие.

Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.