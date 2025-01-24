Почти 2 тысячи детей в Подольске приняли участие в проекте «Школьная лига»

В 2024 году в Подольске успешно стартовал губернаторский проект «Школьная лига», который объединил команды из 29 школ города. В течение года участниками стали почти две тысячи детей, а сам проект быстро завоевал популярность среди школьников и педагогов.

В рамках «Школьной лиги» в 2024 году было проведено 368 игр, включая 80 матчей по волейболу, 80 матчей по футзалу, 91 матч по баскетболу 3×3 и 117 шахматных турниров. Для проведения соревнований предоставлены площадки «Спорт-Сервиса» и ДК «Октябрь».

В каждой школе назначен куратор, который координирует участие команд в соревнованиях. Школьники активно демонстрируют свои спортивные навыки и командный дух, а для участников была изготовлена брендированная спортивная форма, что помогло создать единый стиль и повысить мотивацию.

Отличившихся спортсменов планируют ежегодно поощрять грантами и премиями за высокие достижения. На региональном уровне проект «Школьная лига» Подольска занимает лидирующие позиции, подтверждая успешность инициативы.