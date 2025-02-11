Почти 2 тысячи детей прошли медосмотры в учебных заведениях Богородского округа

Дети, прикрепленные к одной из поликлиник Ногинский больницы, могут пройти полный профилактический осмотр по проекту «Школьная медицина». С начала года услугой воспользовались 1805 юных пациентов Богородского городского округа.
В проекте участвуют почти все медицинские кабинеты в детских садах и школах округа.
«Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра по графику, в том случае, если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику», — отметила заместитель главного врача по педиатрической работе Ногинской больницы Елена Зинчук.
Результаты исследований публикуют в электронной медкарте.
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