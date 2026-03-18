Почти 2 тысячи детей прошли лечение в стационаре Дедовска за год

Педиатрическое отделение открылось в феврале 2025 года после капитального ремонта. За это время здесь вылечили 110 новорожденных.

Отделение специализируется на лечении заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и инфекционных болезней. В учреждении также проводят ультразвуковые исследования, рентгенодиагностику, гастроскопию под наркозом, магнитно-резонансную томографию, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления и другие процедуры.

На базе стационара функционирует лаборатория третьего уровня, где выполняют биохимические анализы, определяют антитела к инфекциям и проводят широкий спектр гормональных исследований.

Помощь здесь получают не только дети из местного муниципалитета, но также пациенты из Рузского, Волоколамского округов и Шаховской.