Почти 2 млрд рублей вложат в строительство лакокрасочного завода в Раменском

Компания «Антикоррозийные защитные покрытия» получила участок земли в Раменском округе на льготных условиях. Там построят новый завод по выпуску лакокрасочной продукции под брендом «Акрус».

В создание производства вложат 1,7 миллиарда рублей.

«Для реализации проекта компании был предоставлен земельный участок площадью 7,5 гектара. В результате его реализации на территории округа будет создано порядка 90 рабочих мест для жителей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Завод построят в два этапа. На первой стадии предполагается возведение производственного корпуса, административно-бытового блока, склада и испытательного центра. Начать строительство компания намерена в 2027 году, а ввести первую очередь в эксплуатацию — в 2030.

Вторая очередь, запланированная на 2032 год, предусматривает запуск складов готовой продукции и смол.

После выхода завода на проектные мощности предприятие сможет ежегодно выпускать около 4,5 тысячи тонн лакокрасочной продукции.

Компания уже занимается производством покрытий — антикоррозийных, огнезащитных, тепло- и гидроизоляционных материалов. Сфера применения продукции широка: гражданское и дорожное строительство, инфраструктурные проекты, судостроение и ремонт кораблей, а также мостостроение.

Подать заявку на получение земли в аренду без торгов можно через инвестиционную карту Подмосковья.