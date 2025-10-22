Почти 2 км минерализованных полос обустроили в лесах Подмосковья с начала года

Профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров продолжают в Подмосковье. В этом году специалисты отремонтировали около 281 километра дорог и обустроили 1,8 тысячи километров минерализированных полос.

Всего в лесах обустроили 1,8 километра минерализованных противопожарных полос, еще более 3,5 тысячи километров прочистили.

В 14 из 19 филиалах «Мособллес» все мероприятия уже завершили. В остальных работы еще продолжаются.

В Комлесхозе Подмосковья добавили, что в этом году лесопожарные станции получили 11 новых спецмашин. Это повысило готовность Мособлкомплекса к оперативному реагированию на возгорания.