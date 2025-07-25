Почти 2 километра автодорог обновят в Дзержинском к середине августа

В городском округе Люберцы в этом году планируют отремонтировать 11 региональных дорог. Три из них протяженностью 1876 метров и общей площадью 11690 квадратных метров находятся в городе Дзержинский на улицах Лесная, Спортивная и Лермонтова.

Как рассказал руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Иван Игнатов, в Дзержинском на Лесной улице уже завершили ремонт дороги протяженностью 1340 метров и получили положительное заключение независимой экспертизы.

«Работы выполнили на участке площадью 7620 квадратных метров. Также стартовал ремонт автомобильных дорог на улицах Лермонтова и Спортивная», — добавил Иван Игнатов.

На улице Лермонтова специалисты поменяли бортовой камень, сейчас выполняют фрезерование старого покрытия. Новый асфальт на дороге протяженностью 330 метров планируют положить до конца этой недели. Общая площадь работ составит 2376 квадратных метров.

Строители обновляют бортовой камень и на Спортивной улице. На этой неделе они приступят к фрезеровке изношенного покрытия. Работы выполнят на участке дороги протяженностью 206 метров и общей площадью 1694 квадратных метра.

На трех улицах в общей сложности отремонтируют около 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Завершат обновление в середине августа.

Отметим, что ремонтные работы проводят в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».