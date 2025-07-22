Почти 180 выездных донорских акций провели в Подмосковья с января

С начала года в Подмосковье прошло 179 выездных донорских акций. Всего на них удалось заготовить более 4,5 тонны крови, которую будут использовать для спасения людей.

Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции. На них все желающие старше 18 лет могут сдать донорскую кровь и ее компоненты.

«Стать донором можно не только в стенах Московского областного центра крови. Для удобства жителей проводятся регулярные выездные акции. С начала этого года было проведено 179 таких мероприятий, в ходе которых было заготовлено более 4,5 тонны крови», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Донорскую кровь и ее компоненты используют для помощи пациентам с серьезными травмами и ожогами, онкологическими заболеваниями, а также пострадавших в ДТП.

Доноров принимают ежедневно в областном центре в Москве. Узнать весь список учреждений службы можно по ссылке.