Почти 180 медалей выиграли тхэквондисты из Люберец на Кубке России

С 24 по 26 апреля в Москве прошли Кубок России среди мужчин и женщин и всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ. В них приняли участие почти 1900 спортсменов из 32 регионов.

Люберцы представляли 146 воспитанников окружной «Ассоциации тхэквондо МФТ» из клубов «Торнадо», «Тхэквондо центр» и «Дан-Гун». Спортсмены завоевали 177 медалей: 61 золотую, 53 серебряных и 63 бронзовых награды.

Соревнования проходили среди мужчин и женщин в дисциплинах: туль, специальная техника, разбивание досок, постановочный спарринг. Тренеры, подготовившие победителей и призеров: Виталий Силка, Алексей Яблошевский, Алексей Леонов, Никита Тимохин, Сергей Зубков, Аида Исаева, Александра Грибова, Максим Лисеенко, Руслан Зекеев, Ярослав Ермилов, Игорь Дедков. Соревнования проходили в Академии спорта «Динамо».