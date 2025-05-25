Почти 1600 выпускников получат аттестаты зрелости в Люберцах в 2025 году

В Люберцах проходят выпускные вечера, для учеников звенят последние звонки. Школы в округе в этом году закончат почти 1600 одиннадцатиклассников, а девятые классы — около пяти тысяч ребят.

Глава Люберец Владимир Волков поздравил выпускников гимназии № 56 поселка Красково.

«От всей души поздравляю старшеклассников с этим знаменательным событием! Уверен, школьные годы останутся в их памяти как время первых побед, крепкой дружбы, ценных знаний и мудрых наставлений учителей. И я точно знаю: у них все в жизни получится. А мы обязательно им в этом поможем. В добрый путь!» — сказал руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также поблагодарил учителей и родителей за терпение и веру в ребят.

Отметим, что в этом году на медали «За особые успехи в учении» I и II степени претендуют 255 одиннадцатиклассников. А первого сентября школы и лицеи Люберец распахнут свои двери для более чем 5800 учеников первых классов.