Почти 1500 новых рабочих мест создали в Люберцах с начала 2025 года

Современные предприятия открывают в Люберцах. Развиваются и действующие компании. Благодаря этому только с начала года в округе создали 1455 новых рабочих мест.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло за этот период на 2284 единицы. Теперь их более 29 тысяч.

Более двух тысяч из этого количества — вновь созданные предприятия. В этом году рабочих мест в муниципалитете открыли на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Наша задача — чтобы у жителей Люберец была возможность работать рядом с домом, больше времени проводить с семьями, а не тратить время на дорогу. Рост количества зарегистрированных у нас в округе предприятий свидетельствует о высоком уровне доверия бизнеса к местной экономике. А это значит, что системная работа и меры поддержки, которые действуют у нас в округе, дают результат», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В этом году в Люберцах реализуют еще три крупных инвестроекта. В их рамках создадут 635 рабочих мест. Лидером в этом направлении станет торгово-офисное здание от «ГК „Лазурь“. Как только строительство завершится, здесь откроют 315 вакансий.

Кроме того, сейчас в стадии реализации еще свыше 30 крупных проектов. Благодаря им создадут 10 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций составит около 54 миллиардов рублей.