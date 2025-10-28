Почти 150 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах в г. о.Кашира / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

С 20 по 24 октября в Подмосковье появилось почти 150 новых предложений для тех, кто ищет участок или помещение под строительство, бизнес или личные нужды. Комитет по конкурентной политике региона выставил на торги 60 земельных участков и шесть нежилых помещений в аренду, 71 участок и семь помещений на продажу, а также два объекта для недропользования и два — для водопользования.

Наиболее востребованные среди жителей региона категории — участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.

В Ступине можно арендовать территорию площадью чуть больше 10 соток в деревне Шматово. Начальная цена составляет 38 916 рублей в год. А в деревне Ледово в городском округе Кашира на продажу выставили участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 11,6 сотки с начальной ценой 509 133 рубля.

Для предпринимателей также открываются новые возможности. В Шаховской можно взять в аренду землю под производственные цели, а в Ступине — участок под склад.

Кроме того, в Шаховской проходят торги по продаже нежилого помещения, которое может подойти для офиса или мастерской.

Принцип аукциона остается прежним — победителем становится тот, кто предложит наибольшую цену.

Выбрать подходящий участок или объект недвижимости можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все аукционы проводят в электронной форме.