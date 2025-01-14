Почти 150 медицинских аппаратов передали в больницы Подольска в 2024 году

В течение прошлого года медицинские учреждения городского округа Подольск пополнились 147 аппаратами для обследования и лечения пациентов. Оборудование прибрели благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и госпрограмме Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

В отделения и подразделения Подольской областной клинической больницы поступили 77 современных медицинских аппаратов. Это колоноскопы и бронхоскопы, мобильный рентген-аппарат типа С-дуга, электронейромиограф, мониторы глубины анестезии, электрохирургический блок.

Помимо этого, 33 медицинских аппарата появились в Подольской детской больнице. Для обследования и лечения маленьких пациентов там теперь применяют бинокулярный офтальмоскоп, риноларингофиброскоп, нефроскоп, 12-канальный электрокардиограф и электроэнцефалограф, высокочастотный электрохирургический аппарат и хирургический аппарат для имплантации. Родильный дом в Подольске получил еще пять единиц медицинского оборудования.

«Повышение качества и доступности медицинской помощи для пациентов округа — наша главная задача. Надеемся, что план поставок оборудования в 2025 году превысит план прошлого года, и мы сможем с еще большим успехом оказывать медпомощь жителям Подольска региона в целом», — подчеркнул главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.