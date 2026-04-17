Почти 1,5 тысячи подростков трудоустроят в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы продолжается реализация проекта «Трудовые отряды» для подростков от 14 до 18 лет. В 2026 году планируется трудоустроить полторы тысячи человек.

Молодые люди могут устроиться на работу на время летних каникул, а также в течение всего года.

«В 2025 году был трудоустроен 1131 подросток. В текущем году планируется принять на работу 1384 человека. Ребята будут помогать поддерживать чистоту улиц и парков, ухаживать за цветами на городских клумбах, выкапывать погибшие деревья, очищать здания от незаконно размещенных рекламных материалов, помогать на массовых мероприятиях, работать в архиве», — отметил замглавы округа Андрей Сыров.

В округе создан специальный Ресурсный центр. Здесь помогают составить резюме, подобрать вакансию, организуют проведение медосмотров и инструктажей, оказывают помощь в оформлении банковской карты, заключении трудового договора, координируют весь процесс от заявления до выплаты зарплаты.

Чтобы получить работу, необходимо подать заявление через Ресурсный центр или портал «Работа в России». Процедура оформления занимает не более двух дней. После заключения трудового договора можно приступать к работе.

Каждый участник проекта будет получать заработную плату 8841,5 рубля в месяц (после вычета налогов). Из них 2795 рублей — средства Центра занятости, 6045,5 рублей выделят из бюджета городского округа.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7-916-702-30-42.